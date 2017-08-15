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22 ton çikolata çalındı

Almanya'da 22 ton çikolata çalındı.

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22 ton çikolata çalındı

Almanya'da 22 ton çikolata çalındı.

Polis Sözcüsü Martin Ahlich, Hessen eyaletinin Neustadt kentinde hafta sonu içinde 22 ton çikolata olan treylerin çalındığını açıkladı.

Ahlich, aralarında dünyaca ünlü markaların ürünlerinin de bulunduğu çikolataların 59 ila 82 bin dolar değerinde olduğunu söyledi.

Hırsızların tatlı ganimetleri kamyonla taşıdıklarının düşünüldüğünü ifade eden Ahlich, zanlıları yakalamak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Ahlich, hırsızların amacının çikolataları mı yoksa treyleri mi çalmak olduğunun henüz netlik kazanmadığını da belirtti. AA

Etiketler: almanya, çikolata
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