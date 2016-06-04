BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, Halep'in doğusundaki ateşkes ve…22.12.2016
Çin Dışişleri Bakanlığı, "Herkes gibi biz de Trump’ın kabinesini ve…22.12.2016
Rus Büyükelçi Karlov'un, dini törenin ardından Moskova'da defnedildiği…22.12.2016
Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore'yi yurt dışında yaşayan diplomatlarına…22.12.2016
Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığı'nan tüm hava savunma…22.12.2016
Filipinler'de Ebu Seyyaf terör örgütü, beş ay önce ülkenin güneyinde…22.12.2016
Kırım Tatar halkının lideri, Ukrayna Milletvekili Kırımoğlu, Kırım'ın…22.12.2016
Japonya'da ilk kez bu yıl bir milyonun altında bebeğin dünyaya geldiği…22.12.2016
Irak'ta terör örgütü DEAŞ militanlarının, Musul'un doğusundaki Gökçeli…22.12.2016
Fransa Dışişleri Bakanı Ayrault, "Fransa, Lübnan'ı bölgedeki ve…22.12.2016
Belçika'da yaşayan Türkler, İslamofobi ile mücadele kapsamında, ABD…22.12.2016
Rejim kuşatmasındaki doğu Halep ve muhaliflerin kuşatmasındaki Fua ve…22.12.2016
Lübnan Merkez Bankası Başkanı Selame, "Yeni bir sistem ortaya koyduk,…22.12.2016
Şili Devlet Başkanı Bachelet, Avrupa'nın sığınmacıları bir tehdit…22.12.2016
Afganistan'ın başkenti Kabil'de Helmand milletvekilinin evine…22.12.2016
Dünya Bankasının Mısır ile geçen yıl yaptığı 3 milyar dolarlık kredi…22.12.2016
IKBY İslami Hareket Partisi lideri Abdulaziz, "Türkiye hükümeti gibi…22.12.2016
Birleşmiş Milletlerin gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan 15 tır,…22.12.2016
Brezilya'daki Odebrecht ve Braskem firmaları, çeşitli ülkelerde rüşvet…22.12.2016
Kerkük Göç ve Göçmenler Dairesi Müdürü Sabah, "Irak'ta Duhok kentinden…22.12.2016
Dera ve Kuneytra'daki mülteci kamplarında başlatılan "mobil okul"…22.12.2016