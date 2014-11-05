Başkent Tokyo ve Kariya'da, hidrojen yakıt dolum istasyonları açılıyor.
Muhteşem doğasıyla görenleri kendine hayran bırakan Artvin, Türkiye'deki kelebek türlerinin yaklaşık yüzde 45'ine ev sahipliği yapıyor.
Bitkilerin kükürt yardımıyla kuraklığa dayanıklı hale gelmesi için başlatılan proje TÜBİTAK tarafından destekleniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Güllüce, gelecek yıldan itibaren hayata geçecek projeyle, yatırım yapılabilecek alanların önceden belli olacağını söyledi.
Bayraktar, 5 Aralık Dünya Toprak Günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çağrı Merkezine İhbar ve şikayetler yağdı.
Yok olduğu sanılan "kalan nakılı" bitkisi Tunceli'de tespit edildi.
Malatya'da kuyuya düşen tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeni Zelanda'da, karaya vuran balinaların intihar ettiği öne sürüldü.
Yalova'da 11,5 kilogram ağırlığında minakop yakalandı.