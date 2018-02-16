Yerli insansı robotların 10 parmağında 10 marifet var

Akınsoft firması bünyesindeki AkınRobotics tarafından dizayn edilen ADA GH5'ler havaalanları, eğitim kurumları, hastaneler, otogarlar, oteller, alışveriş merkezleri, mağazalar, marketler, restoran ve kafelerin yanı sıra konser, açılış, kutlama gibi organizasyonlarda görev alabiliyor. İnsansı robotlar ayrıca ürün tanıtma, broşür dağıtma, plaket takdimi, yol gösterme ve tezgahtarlık ile evlerde temizlik, yemek yapımı, çay demleme, çiçek sulama gibi işleri yapabiliyor.

Bu özelliklerin yanı sıra koreografi eşliğinde dans edebilme özelliğine sahip ADA GH5'ler, Türk örf ve adetlerine uygun bir şekilde birbirleriyle bağlantı kurup senkronize olarak, Ankara oyun havası "Erik dalı" oynayabiliyor, mangal yapabiliyor.

"İnsan yaşamını daha nitelikli hale dönüştürmek istiyoruz"

Akınsoft Başmühendisi Dr. Özgür Akın, firma olarak 23 yıldır faaliyet gösterdiklerini, aynı zamanda 9 yıldır da robotik teknolojileri üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Bünyelerinde 2017 yılında faaliyete geçen AkınRobotics fabrikasında seri üretim yapıldığını dile getiren Akın, geliştirilen robotların eklemlerinin, elektronik devre sistemlerinin, yazılımlarının tamamen bu fabrikada üretildiğini anlatarak, "ADA GH5'ler ile insanlığa ve bilime hizmet etmeyi amaçlıyoruz. İnsansı robotlar birçok sektörde, iş yerlerinde ve evlerde kullanılabiliyor. İnsan ergonomisini ve sağlığını bozan, hayatını tehlikeye atan monoton işleri robotlara yükleyerek, insan yaşamını daha nitelikli hale dönüştürmek istiyoruz" dedi.

"Türk mutfağına uygun yemekler hazırlayabiliyor"

Ada GH5 serisinin küçük bir çocuk tarafından dahi programlanabileceğini vurgulayan Akın, "Robotları, alışveriş merkezlerinde bir stantta ürün tanıtırken görebilirsiniz. Ayrıca bu robotlar, havalimanlarında yol gösterici, bilet kesici görevleri alabiliyor, hasta bakıcı olabiliyor, hasta ile diyalog kurabiliyor, hastaya ilaç servisi yapabiliyor" diye konuştu.

İnsansı robotların kreşlerde de kullanılabileceğine değinen Akın, robotların çocuklara hem öğretmen hem oyun arkadaşı olabileceğini söyleyerek, "ADA'ları çok yakında ülkemizin birçok noktasında görebileceğiz" dedi.

Kaynak: AA