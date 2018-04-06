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Buradasınız : » » Virgin Galactic süpersonik uçuşunu tamamladı

Virgin Galactic süpersonik uçuşunu tamamladı

Richard Branson'ın sahibi olduğu Virgin Galactic Yolcu Gemisi, Sierra Nevada dağlarında süpersonik bir test uçuşu gerçekleştirdi.

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Virgin Galactic'in bir önceki uzay turizm füzesi olan "SpaceShipTwo" (Uzay Gemisi 2) test uçusunda bilinmiyen bir nedenden dolayı kaza yapmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.

Uzaya turistik seyahat düzenlemeyi hedefleyen Virgin Galactic, Kaliforniya'nın Mojave Çölü üzerinde yeni uzay gemisini test etti.

Kazanın ardından 3 yıl sonra yeni Virgin Galactic Yolcu Gemisi, Sierra Nevada'daki süpersonik uçuşunu başarıyla tamamladı.

Şirket yayınladığı açıklamada, test sürüşünün uzay yolculuğu tarihinde bir kilometre taşı olduğunu açıkladı. 

Kaynak: Reuters

Etiketler: yolcu gemisi, Virgin Galactic, uzay
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