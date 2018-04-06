Virgin Galactic süpersonik uçuşunu tamamladı

Virgin Galactic'in bir önceki uzay turizm füzesi olan "SpaceShipTwo" (Uzay Gemisi 2) test uçusunda bilinmiyen bir nedenden dolayı kaza yapmış, bir kişi hayatını kaybetmişti.

Uzaya turistik seyahat düzenlemeyi hedefleyen Virgin Galactic, Kaliforniya'nın Mojave Çölü üzerinde yeni uzay gemisini test etti.

Kazanın ardından 3 yıl sonra yeni Virgin Galactic Yolcu Gemisi, Sierra Nevada'daki süpersonik uçuşunu başarıyla tamamladı.

Şirket yayınladığı açıklamada, test sürüşünün uzay yolculuğu tarihinde bir kilometre taşı olduğunu açıkladı.

Kaynak: Reuters