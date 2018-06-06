Twitter, 13 yaş altında kaydolan kullanıcılarını engelledi

13 yaşından önce sosyal paylaşım sitesi Twitter'a kaydolan üyeler, siteye girdiklerinde engellendiklerini gördü. Kullanıcıların "kayıt oldukları tarihte" yaş şartını sağlayıp sağlamadına bakan Twitter, siteye kaydolurken yaşını giren ya da daha sonra güncelleyen kullanıcıları güncel yaşlarını dikkate almaksızın engelledi.

Motherboard sitesinde yer alan habere göre Twitter, siteye girmeye çalışan ancak engellenen kullanıcılara, "Twitter hesabı oluşturmak için en az 13 yaşında olmanız gerekiyor. Siz ise bu yaş şartlarını karşılamıyorsunuz" mesajı gönderdi.

Twitter daha önce de kullanıcılarının 13 yaş veya üzeri olması şartı uyguluyordu ancak Genel Veri Koruma Yönetmeliği, 13 yaş altı internet kullanıcılarını korumak için yeni kurallar belirledi.