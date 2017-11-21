  • 21 KASIM 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 12º
Yağmurlu
Yağmurlu
  • DOLAR 3.934
    EURO 4.622
  • BIST 103911.94
    ALTIN 161.835
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Türk tasarımı rüzgar türbini çalıştırıldı

Türk tasarımı rüzgar türbini çalıştırıldı

Başkent Üniversitesi'nce düşük rüzgar ve akıntı hızlarında yüzde 51 oranında daha fazla elektrik enerjisi üretebilen kanat tasarımlı "Slatlı Rüzgar Türbini Prototipi" çalıştırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Türk tasarımı rüzgar türbini çalıştırıldı

Başkent Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirilen ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "faydalı model" tescili yapılan "Slatlı Rüzgar Türbini", üniversitenin Yapracık Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen törenle ilk enerjisini üretmeye başladı.

Açılış töreninde konuşan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal, yenilenebilir enerji kaynaklarının daha çok kullanılması gerektiğine işaret ederek, "Geliştirilen kanat tasarımı, ön çalışma. Çalışmayı sanayicilere yönelik hayata geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Başkent Üniversitesi Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal da yenilenebilir enerji için Türkiye'de önemli kaynakların bulunduğunu ifade etti. Haberal, üniversitelerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin teknolojilerin geliştirilmeye devam edileceğini söyledi.

Boğazlara rüzgar türbini kurulsun önerisi

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berna Dengiz ise prototipte kullanılan slatlı kanat tasarımına destek veren TÜBİTAK'a teşekkür etti.

Slatlı kanat tasarımının Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından da faydalı model olarak tescillendiğini duyuran Dengiz, prototipin küçük aydınlatmalarda kullanılmaya başlayacağını anlattı.

Proje ile Türkiye'nin rüzgar enerjisi potansiyelinde önemli bir artış sağlanabileceğinin altını çizen Dengiz, "Geliştirdiğimiz prototip, düşük rüzgar ve akıntı hızlarında yüzde 51 oranında daha fazla elektrik enerjisi üretebilen kanat tasarımına sahip. Mevcut klasik kanatlarda slat denilen hızlandırıcılar bulunmuyor. Bizim kanat tasarımımızdaki slatlar ise mevcut rüzgarden elde edilebilecek enerjiyi büyük oranda artırıyor." dedi.

Dengiz, İstanbul ve Çanakkale boğazlarındaki uygun yerlere, geliştirdikleri slatlı rüzgar türbinlerinden konularak temiz enerjinin üretilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: başkent üniversitesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER