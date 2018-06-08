Tesla Türkiye'de ilk iş ilanını yayınladı

Elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan, üreten ve satan Amerikan şirketi Tesla Motors, Türkiye pazarına giriyor. Şirket, bunun ilk somut hamlesi olarak iş ilanı yayınladı.

Tesla'nın ne zaman Türkiye pazarına gireceği geçtiğimiz haftalarda netlik kazandı. Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım."

Tesla tarafından açılan ilanda lisans derecesi veya buna denk profesyonel deneyime sahip kişilerin başvuru yapabileceği bildirildi.

Alınacak servis yöneticisinin görevleri de “müşterilere mükemmel bir servis deneyimi sunmak, takım üyelerini geliştirmek, günlük operasyonları yönetmek ve Tesla servisini Model 3 müşterilerinin ihtiyaçlarına hazır hale getirmek” olarak listelendi.

Kaynak: TRT Haber