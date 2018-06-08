  • 08 HAZIRAN 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.538
    EURO 5.341
  • BIST 96851.23
    ALTIN 189.495
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Tesla Türkiye'de ilk iş ilanını yayınladı

Tesla Türkiye'de ilk iş ilanını yayınladı

Elektrikli motor parçaları tasarlayan, üreten ve satan Tesla Motors, Türkiye pazarına giriyor. Şirket, bunun için ilk adım olarak iş ilanı yayınladı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tesla Türkiyede ilk iş ilanını yayınladı

Elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan, üreten ve satan Amerikan şirketi Tesla Motors, Türkiye pazarına giriyor. Şirket, bunun ilk somut hamlesi olarak iş ilanı yayınladı.

Tesla'nın ne zaman Türkiye pazarına gireceği geçtiğimiz haftalarda netlik kazandı. Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Bu yıl içinde Tesla'yı Türkiye'de piyasaya sürmeyi planlıyoruz. Ülkenizi seviyorum ve piyasaya sunmada bizzat orada olacağım."

Tesla tarafından açılan ilanda lisans derecesi veya buna denk profesyonel deneyime sahip kişilerin başvuru yapabileceği bildirildi.

Alınacak servis yöneticisinin görevleri de “müşterilere mükemmel bir servis deneyimi sunmak, takım üyelerini geliştirmek, günlük operasyonları yönetmek ve Tesla servisini Model 3 müşterilerinin ihtiyaçlarına hazır hale getirmek” olarak listelendi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türkiye, tesla, iş ilanı, elon musk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER