Robotik kodlamayla "geleceği" tasarlıyorlar

Üsküdar Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde 3 ay önce kurulan STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) laboratuvarında, hafızlıklık eğitimi alan 10. sınıf öğrencileri, robotik kodlama ile çeşitli projeler tasarlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Robotik kodlama eğitimine katılan öğrenciler, bir ışığın yanmasını, bir Wi-Fi modülünün çalışmasını, mesafe sensörünün ne işe yaradığını, alarm mantığını kavramanın yanı sıra çeşitli robot kitleri yaparak teknolojiyi tanıma fırsatı yakalıyor.

Öğrenciler, kodlama dersi ile özgün tasarım yapma imkanına sahip olurken, kendilerine sunulan 3D yazıcı ile tasarlanan ürünü dokunulabilir hale getiriyor.

"Aziz Sancar'ın tavsiyelerini dikkate aldık"

Okul Müdiresi Prof. Dr. Aşkın Asan, öğrencilerin hem mesleki eğitim aldığını hem de 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve beceriyle donandıklarını söyledi.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın kız çocuklarına kodlama dersinin mutlaka verilmesiyle ilgili tavsiyelerini dikkate aldıklarını vurgulayan Asan, "Burada öğrenciler kodlama öğreniyor ve robotik eğitimlerini de tamamlıyorlar. Okulda müdür olarak göreve başladığım zaman ilk işim bu laboratuvarı oluşturmak oldu. Şu anda 5. 6. 9. ve 10. sınıflar kodlama eğitimi almaktadırlar. Öğrencilerimiz öncelikle kodlamanın mantığını öğreniyor. Türkiye'nin ihtiyaçlarına yönelik çocuklar özgün fikirler üretiyor" diye konuştu.

"STEM laboratuvarında özgün tasarımlar üretiliyor"

Öğrencilere laboratuvarda eğitim veren matematik öğretmeni Tahsin Topçu da öğrencilerin uğraştıkları birçok proje olduğunu, STEM laboratuvarında özgün tasarımlar üretildiğini vurguladı.

Öğrencilerin yeteneğini öne çıkarmayı, mühendislik bilgileri ile matematiksel bilgileri geliştirmeyi amaçladıklarını dile getiren Topçu, "Zeytin Dalı Harekatı'nda gündeme gelen insansız hava araçlarının önemini bir kez daha anladık. Askerlerimizin cephe gerisinde ihtiyaç duydukları mühimmatı; belki bir mektup, belki bir ünite kan ve bu tarz ihtiyaçları, belirtilen koordinatlara operatör yönetiminde insansız hava araçlarının götürmesine dönük projeler yürütüyor öğrenciler" ifadelerini kullandı.

"Derslerimiz çok yoğun"

Örenci Ayşe Sezgin ise okulun sağladığı eğitim fırsatı ile radar ve insansız hava araçları üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Kodlama yolu ile nesneleri insanlığa fayda olabilecek modellere dönüştürebildiklerini aktaran Sezgin, "İnsansız hava aracının gözü olacak radarımızı yapmaya çalıştım. Radarımızı HD ekranla bize mesafe ölçebiliyor. Derslerimiz çok yoğun. Bunun yanında hafızlık eğitimi alıyoruz. Hafız olmayı çok istedim" diye konuştu.

Kaynak: AA