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Buradasınız : » » HUBBLE’dan 7 kat daha fazla çözünürlükte görüntü alacak

HUBBLE’dan 7 kat daha fazla çözünürlükte görüntü alacak

Türkiye’nin, dünyada kendi teleskobu ve görüntüleme sistemlerini milli olarak tasarlayıp üretebilen sayılı ülkeler arasına girmesini sağlayan ‘DAG’ projesi havadan görüntülendi.

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HUBBLEdan 7 kat daha fazla çözünürlükte görüntü alacak

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde, Kalkınma Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi desteğiyle 2012 yılından itibaren başarıyla yürütülen, bilim insanlarının merakla beklediği Doğu Anadolu Gözlemevi'nin inşaat çalışmaları aralıksız sürüyor.

Türkiye'nin 2023 vizyon projeleri arasındaki en büyük astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanındaki temel bilim yatırımı olan "Doğu Anadolu Gözlemevi”nin (DAG) kurulum çalışmaları, 3 bin 170 rakımlı Erzurum/Konaklı-Karakaya Tepesi’nde gerçekleştiriliyor.

Avrupa’nın en yüksek çözünürlüklü teleskobu olacak

2020 yılında uzaydan ilk ışığı alarak hizmete girecek olan DAG teleskobunun son hali havadan görüntülendi. Atmosferik türbülansa bağlı etkilerin tümünü ortadan kaldıran DAG ile HUBBLE Uzay Teleskobu’ndan yaklaşık 7 kat daha yüksek çözünürlükte görüntü alınabilecek.

FMV Işık Üniversitesi ve İsviçre’den HEIG-VD ortaklığında optik ve mekanik tasarımı Atatürk Üniversitesi için yüzde 100 milli imkanlarla yapılan DAG teleskobu, dünyada bir ilki de gerçekleştirerek Adaptif Optik (AO) sistemleri barındıracak şekilde tasarlandı. 

Kaynak: İHA

Etiketler: milli teleskop, hubble, Doğu Anadolu Gözlemevi, dag teleskobu, dag projesi
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