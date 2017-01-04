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Elektronik devre tasarımında çığır açacak buluş

Amerikalı araştırmacılar, kağıt ve plastik üzerinde elektronik devre tasarımına imkan veren nano-tel üretmeyi başardı.

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Elektronik devre tasarımında çığır açacak buluş
Duke Üniversitesinden araştırmacılar tarafından üretilen yüksek iletken özelliğe sahip gümüş nano-teller sayesinde artık plastik ve kağıt gibi ucuz malzemeler üzerinde elektronik devrelerin basılabileceği kaydedildi.
 
Elektronik devrelerin çalışabilmesi için tüm nano partiküllerin eritilerek tek bir iletken kanala dönüştürülmesi gerektiğini belirten araştırmacılar, yeni keşfin, elektronik baskılarda uzun zamandır karşılaşılan bu probleme çözüm olabileceğini belirtti.
 
Duke Üniversitesinden Yrd. Doç. Benjamin Wiley, gümüş nano-tellerin, elektronik baskılarda sıkça kullanılan gümüş nano-partiküllerden 4 bin kat daha iletken olduğunu söyledi.
 
Basılı devrelerin üretiminde nano-tel kullanıldığında devreyi yüksek sıcaklıklarda ısıtmaya gerek kalmayacağını vurgulayan Wiley, "Böylece kağıt ve plastik üzerine de elektronik devre basabilirsiniz." ifadesini kullandı.
 
Wiley, "Gümüş nano-teller dışında, olduğu gibi basılıp iletken işlevi görebilecek başka bir malzeme düşünemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
 
Yeni teknolojinin, akıllı paket, güneş enerjisi hücresi, dokunmatik ekran, hoparlör, pil, vücuda yerleştirilebilen biyo-elektronik cihazlar gibi birçok farklı uygulamada kullanılabilecek.
 
Araştırmanın sonuçları Amerikan Kimya Kurumu (ACS) yayını "Applied Materials and Interfaces" dergisinde yayımlandı.
 
 
Etiketler: nano tel, elektronik devre tasarımı
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