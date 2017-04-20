  • 20 NISAN 2017, PERŞEMBE

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Çin'in ilk kargo uzay aracı yörüngeye yerleşti

Çin Uluslararası Radyosu - Çin ilk kargo uzay aracı Tianzhou-1'i başarılı bir şekilde fırlattı.

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Çinin ilk kargo uzay aracı yörüngeye yerleşti

Çin böylece, 2022 yılına kadar uzay istasyonu kurma konusunda önemli bir adım daha atmış oldu.

Tianzhou-1, yerel saatle 19.41'de Çin'in güneyindeki Hainan eyaletindeki Wenchang Uzay Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-7 Y2 taşıyıcı roketiyle fırlatıldı ve başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşti.

Tianzhou-1 görevi kapsamında, şu an yörüngede bulunan Tiangong-2 uzay laboratuvarına kenetlenecek, yakıt ile diğer teçhizatları temin edecek ve Dünya'ya geri dönmeden önce uzayda bazı deneyler yapacak.

Çin, en az 10 yıl yörüngede kalması beklenen kalıcı bir uzay istasyonu kurmayı hedefliyor. Bu nedenle kargo aracı bu görevde büyük bir önem taşıyor. Tianzhou-1 kargo aracı, uzay istasyonunun korunmasına yardımcı bir kurye görevi görüyor.

Etiketler: kargo uzay aracı, çin, uzay istasyonu, tianzhou-1
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