Beyin dalgalarıyla hareket eden portatif araç tasarlandı

Muş Alparslan Üniversitesi'nde okuyan 4 öğrenci, fizik dersinde hocalarının anlattığı beyin dalgaları konusundan etkilenerek bir proje yaptı.

Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yasin Gültop, Mehmet Mutlu, Mert Alkınolu ve İbrahim Aydın, beyin dalgalarıyla hareket edebilen portatif araç tasarladı.

Portatif aracı, 3 ayda, hiçbir kumanda kullanmadan hazırladılar. Herhangi bir yardım almayan öğrenciler, aracı 300 liraya mal etti.

Mehmet Mutlu, beyin dalgalarıyla aracı hareket ettirmeyi nasıl başardıklarını şöyle anlattı:

"Şasesini su borularıyla yaptığımız araçta bir ordino, motor şasesi ve altı motorumuz var. Aracımız için 200 satır kod yazdık. Beyinden salgılanan dört dalga ile araca odaklandığımız zaman ileri gitmesini sağlıyoruz. Kafamızda rakamlar düşündüğümüz zaman aracımız geri gidiyor. Durması için de rahatlamamız yani bir şey düşünmemiz gerekiyor."

Kodlar "C Programlama" dilinde yazıldı.

Kafaya takılan sensörler beyin dalgalarını toplayıp araca gönderiyor.

Sensör tarafından toplanıp bluetooth aracılığıyla araç üzerindeki arduinoya gönderilen beyin dalgaları, yazılan kodlar tarafından derleniyor ve böylece araç yönlendiriliyor.

Aracın geliştirilmesi durumunda, savunma sanayisinde ve felçli hastaların hayatının kolaylaştırılmasında kullanılması amaçlanıyor.

"Kolu olmayan bir hastaya mekanik bir kol takılarak beyinden gelen sinyallerle bir nesneyi tutmasını, kaldırmasını sağlamayı düşünüyoruz. Savunma sanayinde ise örneğin bomba imha uzmanlarının hayatlarını riske atmadan, oturduğu yerden beyin gücüyle bombayı imha edebilecek bir araç geliştirmek istiyoruz."

Projeyi TÜBİTAK'a sunacaklar

İbrahim Aydın, böyle bir çalışma yapacaklarını söylediklerinde arkadaşlarının kendilerine güldüğünü anlattı. Ancak 4 öğrenci bu çalışmayı başarıyla gerçekleştirdi.

Şimdi projelerini Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) sunacaklar.

Projede öğrencilere danışmanlık yapan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Eşref Alkış, beyin gücüyle çalışan bu tip cihazların dünyada büyük ilgi gördüğünden bahsetti.

"Beyin sürekli belli frekanslar üretiyor. Düşüncene göre frekanslar değişiyor. Aracın ileri gitmesini düşününce beyinde farklı bir frekans oluşuyor. Bunu cihaza tanıtıp ileri gitmesini düşündüğün zaman araç hareket etmeye başlıyor, bu şekilde çalışıyor. Bu araç geliştirilerek insansız hava araçları ve felçli insanlarda kullanılabilir."

Kaynak: AA