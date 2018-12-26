TRT Haber

26
Aralık 2018
Çarşamba
Dünya

Zor bir hayat, belirsiz bir gelecek: Afganistan'da çocuk olmak

Savaşın bitmediği Afganistan'da en büyük acıyı çocuklar yaşıyor. Türkiye Maarif Vakfı, çocuklara hem yuva hem umut oluyor. İşte TRT Haber'in gözünden Afganistan'da çocuk olmak.

25.12.2018 - 20:08

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER