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25
Aralık 2018
Salı
Dünya

Fransa polisinden "metal coplu" müdahale

Fransa'nın Toulouse şehrinde sivil polisler, sokakları savaş alanına çeviren sarı yelekli göstericilere metal coplarla müdahale etti.

25.12.2018 - 11:03

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