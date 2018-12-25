TRT Haber

25
Aralık 2018
Salı
Dünya

ABD'deki patlamanın görüntüleri yayınlandı

ABD'nin Wisconsin Eyaleti'nde, bir binada patlama meydana gelmiş, bir kişi ölmüş, 11 kişi de yaralanmıştı. Temmuz ayında yaşanan o patlamanın görüntüleri yayınlandı.

25.12.2018 - 11:03

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