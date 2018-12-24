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24
Aralık 2018
Pazartesi
Dünya

ÖSO birlikleri Münbiç'teki cephe hatlarına gidiyor

Özgür Suriye Ordusu birlikleri, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi ile cephe hatlarına askeri birlikler gönderdi.

24.12.2018 - 11:06

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