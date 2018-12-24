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24
Aralık 2018
Pazartesi
Dünya

SpaceX uzaya ilk askeri uydusunu gönderdi

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk kez askeri navigasyon uydusu taşıyan bir roket gönderdi.

24.12.2018 - 11:06

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