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25
Aralık 2018
Salı
Dünya

515 kilogramlık baklava yılın en çok izlenen videoları arasında

2018'in Mart ayında, "dünyanın en büyük baklavası" olarak Guinness rekoru kıran 515 kilogramlık baklavanın görüntüleri, yılın en çok izlenen videolarından biri oldu.

25.12.2018 - 11:03

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