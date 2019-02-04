TRT Haber

4
Şubat 2019
Pazartesi
Kültür Sanat

Ziyaretçiler Sapanca'da göl manzarasının tadını çıkardı

Doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Sakarya'nın Sapanca ilçesi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:16 - Son Güncelleme 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:16

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