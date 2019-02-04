TRT Haber

4
Şubat 2019
Pazartesi
Kültür Sanat

Rafadan Tayfa Batı Trakyalı miniklerle buluştu

TRT'nin sevilen çizgi filmi Rafadan Tayfa'nın kahramanları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Almanya'dan sonra Batı Trakyalı çocuklarla bir araya geldi.

04 Şubat 2019 Pazartesi 16:27 - Son Güncelleme 04 Şubat 2019 Pazartesi 16:27

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