TRT Haber

1
Şubat 2019
Cuma
Kültür Sanat

"Muhacirler" belgeseli TRT izleyicileriyle buluşacak

TRT Belgesel'in yeni yapımı, izleyicilerle buluşacak. 'Muhacirler' adlı belgeselde 1915 yılında Rus işgalinden kaçan ailenin öyküsü anlatılacak.

01 Şubat 2019 Cuma 20:00 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 20:00

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