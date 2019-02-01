TRT Haber

1
Şubat 2019
Cuma
Kültür Sanat

Hasanpaşa Gazhanesi'nin restorasyon çalışmaları ilk kez TRT Haber'de

Enerji müzesi ve kültür merkezi olma yolunda olan İstanbul'daki Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi'nin yenilenme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

01 Şubat 2019 Cuma 10:44 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 10:44

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