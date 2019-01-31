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31.01.2019 - 18:09
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31.01.2019 - 17:45
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31.01.2019 - 16:04
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75 yıldır kayıp olan denizaltıyı TCG AKIN ve "Mavi Tutku" ekibi buldu
TRT Haber'in "Mavi Tutku" programı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ortak çalışması ile 75 yıl önce Türk karasularında batırılan Alman denizaltısının batığına ulaşıldı.
31 Ocak 2019 Perşembe 16:45 -
Son Güncelleme 31 Ocak 2019 Perşembe 16:45
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