TRT Haber

1
Şubat 2019
Cuma
Kültür Sanat

Çocuklar, Rafadan Tayfa ekibiyle TRT'nin özel gösteriminde buluştu

TRT Çocuk'un beğenilen çizgi filmlerinden olan Rafadan Tayfa'nın ilk sinema uyarlaması beyaz perdede büyük beğeni topluyor.

01 Şubat 2019 Cuma 09:33 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 09:33

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