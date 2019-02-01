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1
Şubat 2019
Cuma
Kültür Sanat

Nostaljinin sesleri Raif Kara'nın koleksiyonunda

Ankara’da yaşayan Raif Kara, 1984’te başlayan merakı sayesinde bugün 100’den fazla gramofonun ve binlerce plağın sahibi.

01 Şubat 2019 Cuma 17:22 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 17:30

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