TRT Haber

1
Şubat 2019
Cuma
Kültür Sanat

TRT World Fellowship Programı için başvurular başladı

TRT World Akademi'nin bu yıl 3. kez düzenlediği, gazeteci adaylarına yönelik "TRT World & TRT Arabi Fellowship" programının başvuru süreci başladı.

01 Şubat 2019 Cuma 20:39 - Son Güncelleme 01 Şubat 2019 Cuma 20:39

Önerilen Videolar

TRT Haber'i Instagram'da takip edin. TRT HABER'İ TAKİP ET
TRT Haber iOS
TRT Haber Android
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2019. TRT HABER