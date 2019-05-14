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Türkiye

Zifte yapışan köpek için ekipler seferber oldu

Kocaeli'de bir sokak köpeği tankerden dökülen zifte yapıştı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu köpek kurtarılarak veterinere götürüldü. Köpeğe "Ziftcan" ismi konuldu.

14 Mayıs 2019 Salı 00:10 - Son Güncelleme 14 Mayıs 2019 Salı 00:10

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