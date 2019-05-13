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Türkiye

Şanlıurfa'da heyelan meydana geldi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen heyelanı izleyen vatandaşlar, kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

13 Mayıs 2019 Pazartesi 22:46 - Son Güncelleme 13 Mayıs 2019 Pazartesi 22:46

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