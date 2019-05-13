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Donanmanın son dönemdeki en büyük tatbikatı başladı
Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Anadolu'yu çevreleyen üç denizde 131 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilecek en büyük planlı tatbikat başladı.
13 Mayıs 2019 Pazartesi 21:39 -
Son Güncelleme 13 Mayıs 2019 Pazartesi 21:39
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