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Dünya

Zaatari kampındaki Suriyeliler evlerinden uzakta 8. ramazanı geçiriyor

Çoğunluğu Suriye’nin kuzeyindeki Dera kentinden göç etmek zorunda kalan Ürdün'ün Zaatari mülteci kampındaki 78 bin Suriyeli, evlerinden uzakta 8’inci ramazanını geçiriyor.

28 Mayıs 2019 Salı 04:07 - Son Güncelleme 28 Mayıs 2019 Salı 04:08

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