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Dünya

Japonya'da "kiralık aile" yalnızlıkla mücadeleye yardımcı oluyor

Japonya'nın yaşlı nüfusu giderek artıyor ve insanların çoğu yalnız ölüyor. "Family Romance" ise insanların aile veya arkadaş kiralamasını ve yalnız kalmasını önlüyor.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:31 - Son Güncelleme 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:31

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