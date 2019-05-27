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Dünya

Arkada ev yanarken, o salıncakta eğlendi

Rusya’da arkasında bulunan ev yanarken umarsızca salıncakta sallanmaya devam eden bir çocuğun görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:53 - Son Güncelleme 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:53

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