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Arkada ev yanarken, o salıncakta eğlendi
Rusya’da arkasında bulunan ev yanarken umarsızca salıncakta sallanmaya devam eden bir çocuğun görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:53 -
Son Güncelleme 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:53
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