TRT Haber

5
Şubat 2019
Salı
Kültür Sanat

Yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerin Türkiye'ye iade süreci

Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 4 bin 331 eser, Türkiye topraklarına geri getirildi. Eserlerin yurda dönüş hikayelerini TRT Haber araştırdı.

05 Şubat 2019 Salı 16:34 - Son Güncelleme 05 Şubat 2019 Salı 16:34

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