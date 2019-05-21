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Yunanistan yerel seçimlerinde Türk adaylar destek bekliyor

Yunanistan'daki yerel seçimlere günler kala, Batı Trakya'daki Türk azınlığın haklarını her alanda savunmak için yola çıkan siyasetçiler, seçimlerin önemine dikkat çekiyor.

21 Mayıs 2019 Salı 14:25 - Son Güncelleme 21 Mayıs 2019 Salı 14:25

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