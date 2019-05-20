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Dünya

Trump’ın göçmen politikası aileleri vuruyor

ABD Başkanı Trump yönetiminin göçmenlere yönelik uygulamaları, ülkede ailelerin parçalanmasına neden oluyor.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:10 - Son Güncelleme 20 Mayıs 2019 Pazartesi 15:10

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