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Dünya

Afrin'de teröristlerin zarar verdiği camilerden 90'ı ibadete açıldı

Zeytin Dalı Harekatı sonrası YPG/PKK'lı teröristlerin karargah olarak kullandığı 90 cami yeniden ibadete açıldı. Onarımı devam eden 38 cami de Ramazan Bayramı'na yetiştirilecek.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:18 - Son Güncelleme 20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:18

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