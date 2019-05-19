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Dünya

İsrail'in Filistin'i parçalamak için inşa ettiği duvarlarda hayat

İsrail'in Filistin'i yıldırma politikasından biri de ayrım duvarları. Özgürlüklere aykırı duvarlar ortasına inşa edilen evinde yaşayan Emir ailesi, evden çıkmamak için direniyor.

19 Mayıs 2019 Pazar 22:35 - Son Güncelleme 19 Mayıs 2019 Pazar 22:36

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