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Dünya

Şili'de yolcu treninde yangın paniği

Şili'de bir yolcu treninde patlama sonrası yangın çıktı. Aniden yükselen alevler ve yolcuların yaşadığı panik anları amatör kameralara yansıdı.

19 Mayıs 2019 Pazar 17:51 - Son Güncelleme 19 Mayıs 2019 Pazar 17:51

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