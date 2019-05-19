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İsrail saldırılarıyla gelecekleri de yok oldu

İsrail'in son saldırısında oturdukları evlerini ya da ekmek tekneleri olan iş yerlerini kaybeden Gazzeliler, ramazanı buruk geçiriyor.

19 Mayıs 2019 Pazar 12:27 - Son Güncelleme 19 Mayıs 2019 Pazar 12:27

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