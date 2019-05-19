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Arnold Schwarzenegger, Güney Afrika'da saldırıya uğradı

Ünlü Aktör Arnold Schwarzenegger, Güney Afrika’nın Sandton kentinde katıldığı bir etkinlikte, hayranlarıyla sohbet edip, fotoğraf çektirirken tekmeli saldırıya uğradı.

19 Mayıs 2019 Pazar 12:14 - Son Güncelleme 19 Mayıs 2019 Pazar 12:17

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