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Şarkıcının yüzü alevlerin arasında kaldı
Meksika'da sahne alan Francisco Elizalde, şarkı söylediği sırada, sahne kenarındaki alev makinesi çalıştı. Yaşanan kazada, şarkıcının yüzünde küçük çaplı yanıklar oluştu.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:37 -
Son Güncelleme 20 Mayıs 2019 Pazartesi 14:38
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