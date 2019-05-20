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Dünya

Rus rekortmen 18 tonluk kamyonu çekti

Rusya’da ağırlık çekme rekortmeni olan İvan Savkin, bu kez 18 ton 600 kilogram ağırlığındaki damperli kamyonu çekerek dünya rekoru kırdı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 18:51 - Son Güncelleme 20 Mayıs 2019 Pazartesi 18:51

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