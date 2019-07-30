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Dünya

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in çelişkili açıklamaları sürüyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’ten çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Önce Türkiye'ye karşı ılımlı mesajlar veren Miçotakis, Kıbrıs Rum kesimine yaptığı ziyarette ağız değiştirdi.

30 Temmuz 2019 Salı 15:51 - Son Güncelleme 30 Temmuz 2019 Salı 15:51

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