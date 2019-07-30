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11 Eylül'ün faili Suudi Arabistan'a karşı işbirliği yapabilir

11 Eylül saldırılarının faili olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed, hakkında idam istenilmemesi şartıyla Suudi Arabistan'a karşı açılan tazminat davalarında işbirliği yapabileceğini söyledi.

30 Temmuz 2019 Salı 12:49 - Son Güncelleme 30 Temmuz 2019 Salı 12:49

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