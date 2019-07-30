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Dünya

Dünyanın en ağır askılı köprüsü 60 dakikada birleştirildi

Çin'in kuzeyindeki Hebei Eyaletine bağlı Baoding şehrinde dünyanın en ağır gergin eğik askılı köprüsü kuruldu. Ağırlık kaldırma krikosu ile iki dev kule 60 dakikada birleştirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 13:41 - Son Güncelleme 30 Temmuz 2019 Salı 13:42

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