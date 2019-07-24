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Parçalı Bulutlu
Yaşam

Yozgatlı miniklerin halı saha hayali gerçekleşti

Evden getirdikleri eski halı ve kilimleri sererek "halı saha" görünümü verdikleri alanda futbol oynayan çocukların hayali gerçeğe dönüştü.

25 Temmuz 2019 Perşembe 00:00 - Son Güncelleme 25 Temmuz 2019 Perşembe 00:00

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