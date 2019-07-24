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Yaşam

Agave bitkisi 20 yıl sonra çiçek açtı

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bitki, 10 metre uzunluğunda çiçek açtı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:22 - Son Güncelleme 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:23

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