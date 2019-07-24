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Yaşam

Mersin'deki bin 200 yıllık zeytin ağacı yeni yerinde meyve verdi

Mersin'de 2 yıl önce yol yapım çalışmaları sırasında nakledilen bin 200 yaşındaki zeytin ağacı ilk meyvesini verdi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:10 - Son Güncelleme 24 Temmuz 2019 Çarşamba 16:12

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