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Yaşam

Edremitli sanatçı dağlara resim ve heykel yapıyor

Balıkesir'in yaşayan Nurettin Başkurt, dağ ve yol kenarlarındaki kaya parçalarını oyma tekniği ile heykele dönüştürüyor.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:53 - Son Güncelleme 24 Temmuz 2019 Çarşamba 13:54

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